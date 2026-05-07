《5月小確幸》南市42線小黃公車 不限身分免費搭乘

響應「世界公共運輸日」，台南市推出交通福利，全市四十二條小黃公車路線五月免費搭乘，不限身分、不需刷卡，民眾可以來趟偏鄉輕旅行。

小黃公車結合計程車彈性與公車路線規劃，平時依既定時刻表行駛，也提供預約服務，只要二人以上於搭車前一天下午五點前預約，即可在站牌或周邊一公里內定點接送，營運時間從早上六點至晚上十點，無論學生通勤、長輩就醫或夜間返家，都能安心搭乘。

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此外，規劃兩條人氣輕旅行路線，其中一條為關廟、龍崎藝術宗教之旅，從台南火車站搭乘紅幹線至關廟轉運站，再轉乘紅十一小黃公車至代天府（新光里）站，造訪新光彩繪村；下午再搭紅十一造訪牛埔農塘或龍崎文衡殿。

另一條則是左鎮「月世界大峽谷」地景探索，一早搭綠幹線至左鎮果菜市場，轉乘綠廿八小黃公車前往大峽谷，欣賞泥岩地形經雨水沖蝕形成的壯麗景觀。

推薦2條輕旅行路線 造訪偏鄉

交通局指出，響應「世界公共運輸日」幸福巴士乘車優惠活動，免費搭乘小黃公車所有路線，相關經費由交通部公路局補助。可透過「大台南公車APP」線上預約，或撥打車隊電話（台一大車隊〇六—三三一九五五五、中華衛星大車隊〇六—二九一二二二二）。

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