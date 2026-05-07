台南去年鰻苗捕撈逾225萬尾 4年最高

頭期鰻苗體色透明，愈晚期捕獲的鰻苗，體長、體色都改變（左圖）。（記者楊金城攝）

10年保育努力漸顯成效 北門漁民相揪捕獲10多萬尾 笑稱「小有賺頭」

台南市二〇二五年冬季捕撈鰻苗漁季（去年十一月至今年二月）統計出爐，鰻苗捕撈量有二二五萬三四九二尾，四年來最高，鰻苗平均價格一尾十三元，最高廿四元，最低五元。四年來的捕撈量呈正成長趨勢，十年鰻魚保育看到曙光。

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每尾均價13元 3月起新一季限撈

農業局漁業科統計，南市鰻苗在二〇二二年僅捕撈十八萬五千尾，產值一六六五萬元，二〇二三年捕撈八十六萬四千尾，產值五九六四萬元，二〇二四年暴增到二〇二萬五千尾，產值達九千一百萬元，二〇二五年鰻苗捕撈量二二五萬三四九二尾，三月起又是新一季的限制捕撈，至十一月再開放。

鰻苗捕撈後由盤商向漁民收購，交專業養殖長到一公斤一百尾至二百尾尺寸，再賣給鰻魚養殖戶飼養到出鰻；台南市南瀛養殖生產協會理事長蔡阿玉指出，台灣活鰻（成鰻）出口以日本為主，國內市場為輔，疫情後的這些年來出口量減少，又遇上中國鰻魚競爭，使得養殖戶減少養殖量，間接影響鰻苗價格。

中國競爭 養殖量減少影響鰻苗價格

蔡阿玉在台南學甲經營的亮哥生態養殖場，養殖鰻魚、白蝦和台灣鯛超過卅年，以往每年鰻魚外銷日本約五十至六十公噸，今年好不容易恢復到廿公噸訂單，她說，幼鰻至少要養殖八個月以上才能出貨，上一季鰻苗捕撈量不錯，去年六月買進卅萬多尾幼鰻養殖，上月陸續出鰻，今年還未買進幼鰻。

在北門潟湖蘆竹溝捕撈鰻苗的林姓漁民指出，二〇二五年捕撈季集中在冬至前後，前後抓了十九天，捕獲超過十萬尾鰻苗，其它時間因流水混濁不適合捕撈，鰻苗收購價去年十一月捕撈季前開盤一尾才十五元，最高到廿二元，又下跌至七元、五元，因養殖鰻魚還未出貨，自然壓低鰻苗價格。

洪姓漁民幾位股東在北門雙春海域捕撈鰻苗，二〇二五年捕撈季合力捕獲十多萬尾鰻苗，從一尾廿元到最後剩一尾五元，結算每位股東平均分得十多萬元，「小有賺頭」，但比前一年一尾五、六十元差多了。

漁民冒海風在北門急水溪口捕撈鰻苗，十分辛苦。（記者楊金城攝）

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