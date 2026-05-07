高醫大本土音樂講座 陳明章獻聲

吸引爆滿觀眾。（記者王榮祥攝）

高齡七十歲的台灣本土音樂大師陳明章，昨現身高醫醫學系音樂講座擔綱講者，他講得少、唱得多，用最誠懇的歌聲傳達台灣的美，全場爆滿、掌聲不斷。

音樂講座屬於高醫醫學人文課程「星空、醫學與人生」，由神經外科醫師李昆興策畫，除了醫學院師生，也開放民眾參與，結果一般民眾比師生更熱情。

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與陳明章交情深厚的李昆興，透過影音詳細介紹這位台灣音樂大師的創作歷程，鼓勵學生暫時放下手術刀與解剖圖，跟隨陳明章的琴聲歌聲，探索「台灣本土音樂與人生」。

陳明章上台後不多話，一派輕鬆地以他標誌性的月琴跟吉他，搭配福爾摩沙淡水走唱團，現場接連演唱「再會吧北投」、「流浪到淡水」等多首代表作，以最誠懇、最接地氣的歌聲，讓全場觀眾直接感受他對台灣的愛，以及他心裡對這片土地的情懷。

除了讓人動容的歌聲，陳明章還數度邀請全場觀眾一起合唱，一起唱出本土的聲音，唱出台灣的生命；高雄世紀歌友會與陳明章高雄後援會，也在講座中演繹多首陳明章作品、向大師致敬。

李昆興表示，這場講座希望跟高醫師生們分享，如何用音符書寫土地的記憶，也用旋律連結醫學之外的溫暖人文。

音樂大師陳明章受邀擔綱高醫醫學系音樂講座主講者，用歌聲詮釋對台灣的情感。（記者王榮祥攝）

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