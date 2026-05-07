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    首頁 > 生活

    聚焦4大政策 高市總預算追加14.23億

    2026/05/07 05:30 記者王榮祥／高雄報導
    高雄市長陳其邁說明今年總預算追加十四億元，用於四大優先政策。（記者王榮祥攝）

    高雄市長陳其邁說明今年總預算追加十四億元，用於四大優先政策。（記者王榮祥攝）

    針對學童、銀髮、農漁民、青年需求編列 未增加市府債務

    高市議會昨進行今年度總預算第一次追加預算報告，市長陳其邁表示這次共追加十四．二三億元，歲入、歲出部分無差短，主要是針對，四大優先政策，尤其公立中小學營養午餐免費經費逾十一億元。

    營養午餐經費逾11億 佔7成8

    四大優先分別是學童、銀髮、農漁民、青年，其中一一五學年度公立國中小營養午餐十一．〇九億元為最大宗，銀髮部分是敬老卡點數增加、增編一．六五億元，農漁民〇．五七億元涵蓋智慧養殖、省工設備等，青年〇．一億元則有新增雄青國際好交流計畫、加碼大港青年實習轉正措施等。

    陳其邁說，首先在「學童優先」部分，孩子的成長不能等，教育的投資不能省，自一一五學年度起，公立國中小營養午餐全面免費，並享用優良國產食材，更加碼全面使用在地水果與漁獲，全市約十八萬名學生受惠。

    財政局長李瓊慧說明，這回追加預算的財源有兩項，分別為普通統籌增核十一．五八億元，房屋稅二．二六億元，以及中央計畫型補助〇．三九億元；統籌款增加是因為財劃法去年十一月在次修法，修正分配公式錯誤條文後，有三四五億元得以依法配置，政院核定後增核高雄。

    銀髮編1.65億 增加敬老卡點數

    主計處長林順裕指出，四大優先政策涉及九個局處，其中以教育局編列十一．〇九億元營養午餐最多、佔七成八，社會局一．六五億元居次、佔一成二；中央補助款與配合款歸墊〇．八二億元，涵蓋項目包括永續提升人行安全計畫、石綿建材廢棄物清理處理計畫、客庄創生環境營造計畫。

    林順裕說，這次追加預算聚焦四大優先政策，市府持續嚴守財政紀律，沒有增加債務負擔，至去年底高市債務二二四三億元。

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