屏東總圖 再奪台灣建築永續獎金獎

屏縣府改造「竹田頓物驛」，獲2026 IADA國際建築大獎。（屏縣府提供）

被譽為「最美森林圖書館」 將窗外綠意與自然光線引入館內

有「最美森林圖書館」之稱的屏東縣立圖書館總館，在屢獲國內外大獎後，近日再度於台灣永續能源研究基金會主辦的「台灣建築永續獎」中脫穎而出，獲得台灣建築永續獎金獎。同時，屏東縣政府改造的「竹田頓物驛」，也獲得IADA國際建築與設計大獎銅獎肯定。

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2020年重開館 已逾385萬人次進館

屏東總圖位於屏東市千禧公園，在設計之初秉持「保留」與「翻修」的核心理念，保留既有建物結構體，採取低碳工法，大幅減少鋼筋混凝土的耗用與碳排放，並引入最先進的建築節能技術，還保留五十年的老樟樹林，將窗外綠意與自然光線引入館內，兼顧在地生物多樣性與生態平衡。

屏東縣文化處表示，屏東總圖從二〇二〇年重新開館以來，每年舉辦高達三百場活動，涵蓋親子共讀、青少年與樂齡，推廣多元共融與性別友善的閱讀服務。截至今年三月，累計進館人數已突破三百八十五萬人次。

屏東總圖至今已累計獲得超過十六項國內外大獎，包含奪下四項國家卓越建設獎，曾創下史上第一座拿下國家卓越建設獎「大滿貫」的輝煌紀錄。

3月開幕竹田頓物驛獲IADA銅獎

屏東縣政府改造位於竹田火車站的「竹田頓物驛」，三月甫開幕，第一期工程著重環境景觀與動線優化，第二期工程將台鐵竹田倉庫與舊站長室轉型為特色旅宿空間、導入餐飲與展覽功能，並透過鏤空設計、結合六堆文化意象，讓旅客感受歷史建築的歲月痕跡與文化深度，獲IADA國際建築與設計大獎銅獎肯定。

屏東總圖綠林環繞，兼具美觀與生態平衡，在台灣建築永續獎中脫穎而出，獲得台灣建築永續獎金獎。（記者羅欣貞攝）

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