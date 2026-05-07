褐根病治癒 台東空中樹枝繁葉茂

台東三角公園的空中樹經5年支架支撐，已獲重生。（記者黃明堂攝）

座落於台東市三角公園、承載超過一甲子地方記憶的老榕樹，曾因染上素有「樹癌」之稱的褐根病而命懸一線，經專家將染病樹頭及根部全部切除，僅靠金屬支架支撐上半部，讓老榕樹宛如漂浮於半空，成為台東市民口中嘖嘖稱奇的「空中樹」，目前枝繁葉茂，根部重生，原訂今年拆掉支架，但專家建議再緩緩。

樹冠茂密重心高 專家建議暫緩拆支架

在長達五年的悉心照料與休養後，這棵空中奇樹已成功展現強韌的生命力，全面恢復生機。面對原訂於今年拆除支架的計畫，農業部全國種樹諮詢中心專家陳正豐在實地現勘後給出了專業建議指出，雖然目前老榕樹枝葉極其茂盛，但因養分過度集中於頂部樹冠，導致生長重心偏高，若在此時貿然拆除支架恐有風險。因此，後續將採行細緻且漸進式的修剪工程，透過調整枝葉量體，引導養分回流至下方根系發展，待整體結構更趨穩固後再評估拆除支架的時機。

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為了延續這份守護老樹的情懷並交流專業技術，福田樹木保育基金會特別選定於廿七日在三角公園舉辦台東樹木保護研討會暨老樹維護活動，探討老樹與地方文化地景的連結，也安排了老榕樹巡禮，讓參與者近距離感受這份失而復得的綠意。

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