《推動通行語化》北市跨黨派議員 成立台語復振連線

台北市議會跨黨派議員成立「台語復振連線」，提出「推動台語通行語化」、「擴大公務體系台語支持」等四大訴求。 （記者董冠怡攝）

台北市議員何孟樺昨天號召十餘名跨黨派議員成立「台語復振連線」，攜手台語政策推動聯盟提出「推動台語通行語化」、「擴大公務體系台語支持」等四大訴求，希望台北市當台語復振的領頭羊。響應號召的議員顏若芳說，台語博大精深，與殖民歷史、多元族群、外國語言息息相關，非常國際化。

台語政策推動聯盟指出，台語在以華語社會為主的台灣「相對弱勢」，根據中央統計，將華語作為第一使用語言的有六十六．四％，台語僅佔卅一．七％。為了簡化溝通成本，長輩跟孫子女說話還會自動切換成華語，凸顯台語傳承困境。

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何孟樺認為，台語復振不能只靠家庭教育，還需公私協力，將以「推動台語通行語化」、「深化學校教育的台語扎根」、「擴大公務體系台語支持」、「結合台語文史資源加值城市文化觀光」付諸行動，獲得民進黨籍議員李建昌、張文潔、陳賢蔚、許淑華、洪健益、顏若芳等人響應，國民黨籍議員柳采葳與民眾黨籍議員林珍羽雖未到場，但也表示支持。

顏若芳說，台語很國際化也很有趣，例如肥皂「雪文」來自法文、麵包「麭」來自葡萄牙語，「烏甪甪」、「白鑠鑠」形容物品顏色，畫面感十足，發音方式還會因使用語境不同改變，例如同樣都是「香」，「很香」跟「香港」的香唸法大不同，相當奧妙。

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