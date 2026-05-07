北捷運量創新高 增購10輛高運量電聯車

北捷首列新購電聯車從南韓馬山港啟航，歷經3天、1200公里海上航行，抵達台北港。（北捷提供）

首輛列車從南韓運抵 預計明年上線服務

台北市主計處昨天公布，台北捷運去年運量創新高，平均每日達二一〇．二萬人次搭乘，因應路網延伸與載客需求，台北捷運公司增購十輛高運量電聯車，首輛列車已從南韓運抵台灣，預計明年上線服務。而規劃中的捷運民生汐止線台北市段，市議員吳世正質疑中央要台北市自負八堵機廠近六十三億元的總建造費，捷運工程局長鄭德發否認，強調是由中央、地方共同分擔。

去年日平均210.2萬人次搭乘

主計處依據台北市交通局統計，台北捷運去年平均每日客運人次達二一〇．二萬人次，較前一年增加七．五萬人次、三．七％，全年營收一八五．九億元，也較前一年增加九．七億元、五．五％，雙雙再創高峰。各站每日進出人次，以台北車站卅萬人次最多、其次是西門站十三．七萬人次，均為捷運轉乘大站。

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隨著載客需求節節攀升，現有路網持續延伸，北捷公司向南韓現代樂鐵公司購置十輛高運量電聯車，每輛斥資五．九億元，共有六節車廂，內部空間重新規劃，全面採用一字型座椅，動線寬敞。首輛列車歷經三天、一千兩百公里的海上航行，已從南韓馬山港抵達台北港，分批載運至北投機廠組裝測試，確保新舊系統百分之百相容，預計二〇二七年中上線，服役路線尚在規劃中。

八堵機廠經費 中央、地方分擔

另外，規劃中的民生汐止線台北市段，串聯捷運汐止東湖線、基隆捷運，並設置八堵機廠，原本擬由北北基三市共同分擔總建造經費六二．九六億元，其中台北市應負廿四．〇五億元；吳世正昨在議會質詢時，提到中央疑似以八堵機廠增設是民汐線衍生的需求，要台北市全額負擔。

鄭德發表示，經協商後，交通部建議以專案協商方式，不納入原有計畫計算自償性經費，評估由中央、地方共同分攤，也有初步共識，待確認後再提報中央審議。

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