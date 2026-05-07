北市攤販油脂截留器 納管才補助挨轟

台北市政府解決鼠害問題，宣布「攤販油脂截留器補助計畫」，台北市議員何孟樺質疑，只補助列管的，「難道老鼠只會跑列管的攤商嗎？」多數的攤商看得到吃不到，要求全面補助非列管的攤商及商家；產業發展局局長陳俊安表示，會評估重新開啟納管計畫，納管後才能補助。市場處表示，月底會公告補助計畫。

何孟樺指出，管理鼠患最關鍵的工作是杜絕食物源，產發局補助列管攤商設置油脂截留器，但多數未列管的攤商卻無法獲得補助，如七三七商圈、東湖五分市場，甚至是距離市府不過一公里的虎林街市場的攤商，「難道老鼠只會跑列管的攤商嗎？」

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產發局︰評估重啟納管

何孟樺表示，「臺北市攤販集中場硬體設施補助計畫」早有補助油脂截留器八十％的安裝費，如今要處理鼠患，就不能只補助列管的攤商，要擴大全面補助。

陳俊安表示，之前有納管專案，但部分攤商未申請；現在要全市防治老鼠，會評估重啟納管計畫，納管後才能補助，非法跟合法還是要有區別。市場處表示，北市列管的攤販集中場（區）共四十七處，尚未裝設油脂截留器的攤販約一二八七攤，五月底會公告專案補助計畫，開放給列管的攤販個人申請。

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