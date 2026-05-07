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    首頁 > 生活

    北市借鏡巴黎滅鼠 研議引進智慧陷阱

    2026/05/07 05:30 記者甘孟霖、孫唯容／台北報導

    台北市議員許淑華昨指出，鼠患也很嚴重的法國巴黎，使用密閉金屬垃圾桶並高頻率清運處理垃圾，改善排水系統在排水管口做金屬阻隔，也透過「智慧陷阱」（smart trap），掌握老鼠數據；台北市長蔣萬安說，做法值得借鏡，會請環保局研究。

    蔣萬安昨到市議會進行追加減預算報告，許多議員都關注鼠患問題，許淑華指出，巴黎也受鼠患所苦，治鼠政見還成為左右市長選票的關鍵；巴黎的做法包含使用密閉式的金屬垃圾桶，並且高頻率的清運垃圾；進行排水系統改善，在管口使用防鼠設計，比如公園有老鼠，就在雨水排水管做金屬阻隔；在商業區域也加強清潔、控管，並加強取締民眾亂丟垃圾。

    議員提數據治理對症下藥

    她認為，相較台北市使用較為傳統的防鼠做法，巴黎已經升級到數據治理，透過遠端智慧陷阱，可以掌握老鼠群分布狀況，對症下藥，更可結合APP監測動態，更精進滅鼠作為。

    蔣萬安說，巴黎對垃圾、廚餘的處理，市府也有注意到，產業局會要求商圈、夜市攤販營業後的廢棄物，盡量不要露天，以達到阻鼠，環保局也有考慮引進智慧陷阱的措施，會請環保局仔細研究相關方案。

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