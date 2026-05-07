北市12年未監測鼠類密度 議員批靠通報不科學

台北市環保局加強鼠類防治，環保局人員昨天在信義區巷弄投放鼠餌，協助鄰里防治。 （記者王藝菘攝）

蔣萬安稱中央無監測模型 鼠類偵防師被疑增加基層負擔 僅政治宣示

台北市長蔣萬安大動作率六局處首長召開鼠害防治記者會，社會民主黨籍市議員苗博雅昨卻指出，市府已十二年未曾進行鼠類密度調查及監測，僅靠一九九九通報就說數量下降是不科學；而要推動的「鼠類偵防師」被質疑增加基層負擔，環境部長彭啓明也建議除鼠應尋求專業處理。蔣萬安表示，中央也沒有監測模型，而消毒班人員的防治專業與民間防治老鼠的專業人員一模一樣。環保局長徐世勳也說，「鼠類偵防師」類似因應登革熱推過的「生態防蚊師」，人力會超過百人。

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彭啓明建議滅鼠尋求專業

苗博雅昨指出，前市長郝龍斌每年編經費調查監測鼠類密度，卸任後、二〇一五年喊停，至今十二年未曾再調查；市府只靠一九九九通報，就說老鼠數量下降，是在抓瞎，不科學；專家也曾示警，夜行性的老鼠在白天出現，代表密度可能已經升高。質疑沒有可靠的數據，還要推鼠類偵防師，是要偵防什麼？要求立即恢復專業科學調查，監測鼠類密度數量。

4月專案11天抓近千隻

蔣萬安回應，專家認為過去的評估方式不精確，目前中央也沒有監測模型，希望中央能有一致的監測模型。

市議員簡舒培則指出，一月底漢他病例發生後，市府在二月九日到二月廿三日抓了九一〇隻老鼠；四月廿日至四月卅日的防鼠專案抓了九四四隻老鼠。這麼多老鼠，市府竟然還說是認知作戰。彭啓明也說曾在大安森林公園目擊大肥鼠，他說，全世界城市都有老鼠，但若老鼠跑到馬路吃飯就很嚴重，鼠患應是市民感受，而非認知作戰。

蔣萬安則說，不是所有老鼠都是認知作戰，但「南鼠北送」不是認知作戰嗎？

簡舒培質疑，市府要環保局消毒班八十六人擔任「鼠類偵防師」，把原本業務再加碼，增加現有人員負擔；以北市目前家戶超過一百一十萬戶，若如蔣萬安所說「市民申請就到府服務」，等於一名消毒班人員要對應超過一萬戶，這樣的量能配置根本不具可行性，只是政治宣示。

環局︰偵防師人力破百

徐世勳說明，一般民眾比較不了解「鼠來」的通道？「鼠吃」的食物來源？「鼠住」的位置？因此希望透過「鼠類偵防師」協助找出家戶裡的問題點，不是抓老鼠。之前因應登革熱曾推過「生態防蚊師」，會以現行的消毒班人力加上輔助的人力調配，一定會超過百人。

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