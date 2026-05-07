部北醫院宣布加薪 應屆護理師年薪上看百萬

部北醫院急診護理師沈家豪分享，過去原本未打算長期留任，但在醫院感受到團隊氣氛好與薪資制度調整，最終選擇簽約留任。（部北醫院提供）

護理師須輪值三班制，工作壓力大，近年面臨人才流失、人力吃緊困境，衛生福利部台北醫院院長鄭舜平宣布，臨床護理師總薪資最高調升九％、專科護理師最高調升十二％，簽約獎金最高廿萬元，以急性病房白班護理師為例，應屆畢業生百萬年薪唾手可得。

專科護理師最高調升12％

鄭舜平表示，單一措施難以解決護理人力挑戰，須從「招募、培育、留任」三面向同步推動，打造「留得住、做得久、發展得好」的護理環境，因此全面盤點護理制度，從薪資結構到福利設計同步優化，包括護理人員簽約獎金也大幅提高，兩年十二萬元、三年廿萬元。

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鄭舜平說，另同步增加單位加給、進階獎勵與績效獎金，新進三班制護理師試用期即比照正職薪資，且增加年資認列制度，「年資帶著走」，讓轉職護理師每一段歷程都可以被延續。

台北醫院說明，以急性病房白班護理師薪資為例，月薪可達六．一萬元至六．七萬元，若將年薪與獎金制度合併計算，應屆畢業生百萬年薪唾手可得。據院方調查，滿一年的新進護理人員在調薪前已有八成達到百萬年薪。

急診護理師沈家豪說，急診工作節奏快、壓力大，原未打算長期留任，但在台北醫院感受到團隊良好氣氛，加上薪資制度調整，最終選擇簽約留任。

鄭舜平指出，要讓護理人員被看見與珍惜，從薪資調整、年資認列到獎金設計，都是增加同仁的認同與凝聚力，會持續優化護理環境與制度，打造健康友善的幸福職場。

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