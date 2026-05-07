國科會編列科研預算1665億 強化AI與算力、太空科技、基礎研究

立法院教育及文化委員會審查115年度中央政府總預算案有關國家科學及技術委員會及所屬單位預算案，國科會主委吳誠文列席備詢。（記者田裕華攝）

立院教育文化委員會昨日審查國科會今年度預算，國科會主委吳誠文表示，今年度科研預算編列一六六五億元，將加強AI與算力、晶創台灣方案、智慧機器人、太空科技等。

國科會說明，今年將跨部會投入AI新十大建設，建構全民智慧生活圈、量子科技、智慧機器人、主權AI與算力等建設，並延續晶創台灣方案，將AI晶片與各種跨領域應用結合，並持續推動智慧機器人產業，隨福衛八號的首顆衛星「齊柏林」在去年十一月廿九日發射，並在今年一月展開取像任務，預計二〇三一年完成高解析度的光學遙測衛星星系布建。

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國科會進一步指出，今年度國科會也編列四二七億元投入基礎研究，其中科普列車等會持續惠及更多偏鄉的學生，還有隨南科沙崙生態科學園區籌設計畫，已於去年十二月獲行政院核定，將結合「大南方新矽谷推動方案」，以台南沙崙為核心，串聯嘉義、台南、高雄、屏東等地區成為半導體S廊帶，構建以AI為核心的產業生態系。

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