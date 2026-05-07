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    首頁 > 生活

    師培制度重大變革！台師大教育專業課程 納入畢業學分

    2026/05/07 05:30 記者楊綿傑／台北報導
    在教育部支持補助下，台師大師資生赴加拿大進行海外教育見習。（台師大提供）

    在教育部支持補助下，台師大師資生赴加拿大進行海外教育見習。（台師大提供）

    師資培育制度重大變革！台灣師範大學宣布教育專業課程正式納入學士班畢業學分計算，改變長期以來需以「外加學分」修習的制度。新制上路後，有助減輕學生修課負擔，提升修習意願與課程完成率。有志投入教職的學生，無須因此延長修業年限。

    過去教育學程採外加學分制，廿六學分的中等教育專業課程及五十學分的國小師資職前教育課程，皆須額外修習，導致許多學生修課壓力增加，也可能影響雙主修、跨域學習等機會，部分學生因此延後或放棄進入師資培育體系。

    減輕修課負擔 提升意願

    台師大師資培育學院院長劉宇挺說明，新制實施後，教育專業課程納入學士班自由選修學分，原本分開計算的學位學分與師培學分，整合至一二八學分畢業架構之中。校方也將優化師資培育歷程，學生可以自大一開始修習「台灣教育」課程，認識當今教育議題與教學現場。

    盼吸引有志投入教職學生

    台師大校長宋曜廷表示，此次師資培育制度調整，是希望讓有志從事教育的學生，不再因制度門檻而卻步，能在更友善且彈性的學習環境中，安心規劃未來，期盼吸引更多具熱忱與潛力的年輕世代投入教育。

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