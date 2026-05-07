交部擬修法重懲毒駕 乘客連坐處分／致人死傷數逐年提高 將與內政部討論與酒駕罰則脫鉤

交通部長陳世凱昨日表示，支持把毒駕的罰則修得更重，預計下週一和內政部討論，將朝酒駕和毒駕脫鉤，且「駕駛、乘客」連坐處分方向修法。（記者吳亮儀攝）

吸毒後駕駛案件數和致人死傷的問題越來越嚴重，交通部長陳世凱昨日表示，支持把毒駕的刑罰罰則修得更重，預計下週一和內政部討論，將朝酒駕和毒駕脫鉤，且「駕駛、乘客」連坐處分方向修法。

酒駕罰則提高、宣導酒後不開車後，酒駕案件數、致人死傷數逐年下降，不過新問題是吸毒後駕駛，其案件數和致人死傷數逐年提高。立法院交通委員會昨天預算質詢，立委要求交通部是否將酒駕、毒駕脫鉤，把毒駕單獨提高罰則。

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前年2619件 去年暴增到8659件

立委萬美玲指出，從二〇二四年起，毒駕案件增加非常快速，當年有二六一九件，去年暴增到八六五九件，今年一月到三月就有三二二三件，「酒駕案件數和致人死傷數已經逐漸下降，但毒駕問題慘不忍睹，現在兩者罰則很雷同，未來是否要把毒駕罰則單獨提高？」

陳世凱表示，他下週一要和內政部開會討論，是否要把毒駕的刑罰罰則單獨提高，「吸毒就已經有罪了，吸毒後又開車傷害別人，罪責要跟酒駕不一樣」。

陳世凱表示，將和內政部開會討論是否讓毒駕「駕駛、乘客連坐處罰」，毒駕的刑法罰則如何提高，也會一併討論，應會朝連坐部分，「過去抓毒駕沒有像酒駕那麼嚴厲，現在已經拉到一樣嚴厲，而吸毒有罪、又開車傷害，罪責要跟酒駕不一樣，要提更高」。

毒駕（施用毒品後駕駛動力交通工具）是指駕駛人在體內含有安非他命、海洛因、大麻、古柯鹼、愷他命等毒品，或其他麻醉藥品後仍駕駛車輛的行為，且只要駕駛人體內的尿液或血液檢驗出毒品濃度達公告標準，即構成犯罪。

目前酒駕、毒駕刑責雷同

過去毒駕在「行政處分」較為嚴苛，初犯即吊銷駕照，酒駕初犯通常為吊扣，且罰鍰直接從最高額十二萬元起跳。但在刑法公共危險罪部分，酒駕、毒駕則雷同，基本刑責（未肇事）為三年以下有期徒刑，得併科卅萬元以下罰金。

致人重傷處一年以上、七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金；致人於死處三年以上、十年以下有期徒刑，得併科二百萬元以下罰金；十年內累犯加重處罰，肇事致死最高可處無期徒刑。

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