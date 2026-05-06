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    首頁 > 生活

    反設芳苑生命園區 數百鄉親抗議

    2026/05/06 05:30 記者顏宏駿／彰化報導
    自救會民眾抗議縣府強力動工，福海宮前面撒冥紙抗議。（記者顏宏駿攝）

    自救會民眾抗議縣府強力動工，福海宮前面撒冥紙抗議。（記者顏宏駿攝）

    動工前說明會 官員唱獨角戲

    彰化縣政府昨天於芳苑鄉福海宮舉行生命園區（火葬場）開發案動工前說明會，「二林芳苑反火葬場自救會」號召數百位民眾參加，警方也動員五百多名警力戒備，氣氛劍拔弩張，民眾撒冥紙抗議時，警方一度舉牌警告，在說明會開始後，自救會提出程序問題，接著全場民眾離去，變成官員唱「獨角戲」，說明會在沒有民眾聆聽的狀況下結束。

    自救會離場時喊話，「這不是結束，而是我們對抗火葬場的開始」，接下來的「動工」，他們將以各種方式對抗，不可能讓縣府順利興建。

    彰縣府︰首次工程明開標 盼2年竣工

    彰化縣府民政處長劉玉平表示，生命園區已完成定稿作業，五月七日進行第一次工程開標，希望在二年內竣工。

    劉玉平說，民眾最大的疑慮是空污，根據環評審查的結論，由地方召集成立生命園區的監督委員會，每半年開會一次，他強調，火化場的爐具跟一般垃圾焚化爐差異非常大，因為焚燒的是大體，屬於有機物，污染物的控管相對單純。

    昨天的說明會原本氣氛劍拔弩張，地點是在地方信仰中心福海宮的香客大樓，彰化縣警局長陳世煌親自督陣，現場警方唯一舉牌警告的情況，是民眾在開場前集結於福海宮前撒冥紙抗議，警方舉牌警告之後，民眾也表達完立場散去。

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