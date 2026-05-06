為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    揪出狼教練 南投女檢吳慧文再獲獎

    2026/05/06 05:30 記者劉濱銓／南投報導
    南投地檢署檢察官吳慧文（右），獲法務部長鄭明謙（左）頒發法眼明察獎。（南投地檢署提供）

    南投地檢署檢察官吳慧文（右），獲法務部長鄭明謙（左）頒發法眼明察獎。（南投地檢署提供）

    南投縣國小棒球隊教練性侵學童案，承辦的南投地檢署檢察官吳慧文，在事發近廿年，從有限的線索中調查，查明廿二人受害事實，最終狼師遭重判十三年，吳慧文致力於為弱勢學童發聲，法務部為此頒給她最高榮譽「法眼明察獎」，肯定其傑出表現。

    南投地檢署表示，吳慧文檢察官自二〇二二年八月分發至南投服務，便深耕婦幼保護、兒少性剝削、家庭暴力、性侵害案件偵辦，成效卓著，今年三月就獲台灣高檢署表揚為「檢察機關偵辦婦幼案件有功人士」，現在更獲頒法眼明察獎。

    南投地檢署指出，此次吳慧文獲獎，係偵辦南投縣國小棒球隊教練妨害性自主案，吳在接獲線報時，離最初案發已時隔近廿年，該棒球隊成員多是弱勢原住民、單親，以及低收入家庭子女，但狼師教練卻以教學權勢與利誘，長期性侵多名男童。

    吳慧文則從有限的線索中，取得已經成年的被害人信賴，鞏固證據，並搜索教練處所，掌握性侵電子事證，更不畏繁瑣，深入追查擴大偵辦，才能為多達廿二名被害人發聲，成為守護弱勢民眾最堅實的後盾。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播