揪出狼教練 南投女檢吳慧文再獲獎

南投地檢署檢察官吳慧文（右），獲法務部長鄭明謙（左）頒發法眼明察獎。（南投地檢署提供）

南投縣國小棒球隊教練性侵學童案，承辦的南投地檢署檢察官吳慧文，在事發近廿年，從有限的線索中調查，查明廿二人受害事實，最終狼師遭重判十三年，吳慧文致力於為弱勢學童發聲，法務部為此頒給她最高榮譽「法眼明察獎」，肯定其傑出表現。

南投地檢署表示，吳慧文檢察官自二〇二二年八月分發至南投服務，便深耕婦幼保護、兒少性剝削、家庭暴力、性侵害案件偵辦，成效卓著，今年三月就獲台灣高檢署表揚為「檢察機關偵辦婦幼案件有功人士」，現在更獲頒法眼明察獎。

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南投地檢署指出，此次吳慧文獲獎，係偵辦南投縣國小棒球隊教練妨害性自主案，吳在接獲線報時，離最初案發已時隔近廿年，該棒球隊成員多是弱勢原住民、單親，以及低收入家庭子女，但狼師教練卻以教學權勢與利誘，長期性侵多名男童。

吳慧文則從有限的線索中，取得已經成年的被害人信賴，鞏固證據，並搜索教練處所，掌握性侵電子事證，更不畏繁瑣，深入追查擴大偵辦，才能為多達廿二名被害人發聲，成為守護弱勢民眾最堅實的後盾。

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