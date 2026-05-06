台中綠空廊道長21.7公里 民怨沒廁所

台中綠空廊道長達21.7公里，但缺乏公廁，要走1公里才能找到台鐵廁所。（記者蘇金鳳攝）

綠空廊道長達二一．七公里，很多民眾都會騎自行車或者是散步，民進黨多位市議員質疑，如此受歡迎的廊道，卻長期缺乏公共廁所，甚至要走一公里才找到，但卻是台鐵所屬，因有時間限制而時常鎖住，要求市府找到合適地點興建公廁，或者跟台鐵協調出適當的地點。

建設局：盤點合適地點設置

建設局長陳大田表示，綠空廊道橫跨多個行政區，因部分用地屬台鐵管理，已多次與台鐵公司及相關單位研商，並要求台鐵檢討沿線車站廁所使用機制，朝延長開放時間、避免上鎖方向調整；至於橋下空間開發及相關工程，將透過都市設計審議機制，要求納入公共廁所設置，並評估沿線適合地點，設置公廁的可行性。

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協調台鐵車站廁所延長開放、不上鎖

議員蕭隆澤、陳雅惠、陳淑華、張芬郁、謝家宜昨天在議會質詢，質疑綠空廊道一廁難求的問題。

蕭隆澤表示，綠空廊道是台中重要的城市綠帶，平日吸引大量市民散步、運動與騎乘，但沿線卻找不到廁所，要走超過一公里才找得到廁所，即使找到了台鐵車站廁所，竟然上鎖或限時開放，讓民眾面臨「找得到也用不到」，忍不住的小朋友只得路旁解放，大人還要四處找，要求市府積極與台鐵協調設置。

議員陳雅惠則表示，綠空廊道缺乏廁所問題，四年前反映至今仍未見具體成果，根本是市府不積極，她的選區東南區也涵蓋綠空廊道，地方民眾陳情不斷，尤其學府路一帶使用人潮多，長輩與孩童常因找不到廁所被迫提早離開。

她質疑，市府過去以用地分屬市府與台鐵為由，遲未推動設置，近四年無下文，要求建設局要儘快找出合適的設置地點。

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