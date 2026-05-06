台中路燈認養數腰斬 議員促檢討

台中路燈已汰換LED燈，電費早已大幅減少，但認養費卻未配合調整。（中市府提供）

光明燈計畫4年來608盞剩315盞 建設局︰加強宣傳並研議調整費用

台中市路燈數已增到廿六萬盞，但多名議員質疑，市府推出「點光明燈計畫」，鼓勵民眾認養路燈，認養一盞燈年費一千元，還可抵稅，但四年來認養數竟從六〇八盞腰斬近半，到去年僅剩認養三一五盞，認養率僅〇．一二％，市府已將路燈汰換成LED燈，電費有效下降，包括認養費等認養制度卻未與時俱進，難怪民眾興趣缺缺；建設局長陳大田指出，會研究調整認養費並加強宣傳，鼓勵民眾「點亮道路光明燈」。

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全市路燈26萬盞 認養率僅0.12％

市議員王立任、張玉嬿、黃守達及謝志忠等指出，台中市府結合民間資源推出認養「年度光明燈」計畫，認養一盞燈年費一千元，認養者更可在燈柱載明姓名，並獲市府頒發感謝狀，且認養收據能抵免所得稅、企業大宗認養還可抵營業稅等，但計畫實施下來，效益卻逐年遞減，到去年認養數直接腰斬。

換LED燈省電 議員建議認養降費

王立任指出，台中市路燈數愈來愈多，二〇二二年民眾認養盞數有六〇八盞，到去年竟只剩三一五盞，減少近半，他質疑台中市路燈汰換成LED燈具後，電費早已大幅減少，但認養費卻未配合調整，且外縣市有結合民間「點光明燈」習俗，認養路燈兩盞以上就送「文武廟光明燈一盞」，認養五盞則有公所印製農民曆內半頁廣告，或公開表揚認養有成的企業，均有效提升認養率，台中的認養計劃卻一成不變，未能與時俱進。

參考外縣市獎勵 認養送光明燈

也曾認養路燈響應市府計畫的謝志忠說，台中市路燈從二〇一九年的十九萬盞，成長到現有廿六萬盞，民眾認養數卻大幅衰退，市府推動認養制度與宣導機制均不足，建設局應檢討提出有效政策。

陳大田指出，路燈改LED燈後，電費年省一．五億元，之前市府曾主動到宮廟宣傳，成功鼓勵認養燈數，他也認同認養費確可研究調降，並研議增加公開表揚等鼓勵民間參與。

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