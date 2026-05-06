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    首頁 > 生活

    議員促設捕鼠專用誘餌站 新北環局：現勘合適地點

    2026/05/06 05:30 記者黃政嘉、賴筱桐／新北報導

    台北市鼠患危機延燒，多位議員昨關切新北防治狀況，市議員李宇翔說，繼林口運動公園傳出鼠患問題後，新莊、板橋區民眾也陳情有老鼠出沒，他要求市府針對熱點設置「捕鼠專用誘餌站」、加強清消與環境整頓；環保局長程大維回應，誘餌站設置正在現勘合適地點，髒亂點清除、側溝清淤皆是現階段防治重點。

    市府：物理防治達極限 才適度用藥

    侯友宜昨出席績優農漁會及農漁民表揚典禮，針對鼠患問題表示，新北第一時間按照中央疾管署指引辦理，並檢討環境清潔等防治作為，今年一到四月份老鼠通報數量沒有增加，市府全力以赴，讓市民安心。

    議員張嘉玲指出，最近民眾拍下捷運景安站附近公園老鼠成群竄動畫面，中和壽德公園也出現喜鵲集體死亡，民眾若不當投藥，恐引發中毒與生物鏈浩劫，建議市府參考高雄市採用具備警示文字與保護功能的「專業鼠餌箱」。

    程大維表示，景安站附近已進行清消，也會加裝監視器，民眾向里長領用滅鼠藥皆採實名制，將落實標示與源頭控管。

    議員彭一書建議跨局處整合，找廠商針對學校、公園、市場加強清消；議員鄭宇恩認為，水溝和雨水下水道是老鼠繁殖溫床，須加強清理；議員江怡臻關切，老鼠通報數據是否增加及漢他病毒是否升溫？

    程大維說，經發局已針對夜市、市場攤商宣導覆蓋廚餘桶；側溝和下水道清疏本就有加強執行。他強調，中央和地方目標明確，要阻斷食物來源、阻絕源頭，讓老鼠減少，當物理防治達到極限時，才會適度用藥。

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