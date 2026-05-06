《每趟車資5元》淡江大橋4線公車 5/13起試營運

新北市新闢4條公車路線行駛淡江大橋，5月13日起試營運。圖為其中一路線115淡水八里觀光公車。（記者賴筱桐攝）

6/10前 發車前一晚十點半前登錄「跳蛙公車平台」線上預約

配合淡江大橋將於五月十二日通車，新北市交通局新闢「九八八板橋快線」、「九八九機場快線」、「九九〇機場快線」及「一一五淡水八里觀光公車」四條公車路線，兼顧通勤與觀光需求，將從五月十三日至六月十日試營運，即日起可登錄「跳蛙公車平台」線上預約，每趟只要五元車資。

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交通局指出，這四條公車路線試營運期間班次如下：九八八板橋快線（淡海新市鎮︱板橋公車站）每日四班次，發車時間為上午六點五十分、上午十點、下午四點半、晚上八點。行經輕軌淡水行政中心站、濱海義山站、濱海沙崙站、八里行政中心，走台六十四線快速道路，經大漢橋到捷運新埔民生站、板橋花市等。

1線淡海至板橋 2線淡海至桃機

九八九機場快線（淡海新市鎮︱桃園機場）雙向對開，每日六班次，桃園機場第二航廈發車時間為上午七點、上午十一點、下午四點；淡海新市鎮發車時間為上午八點半、中午十二點半、下午五點四十五分。全線停靠十五個站，行經輕軌淡水行政中心站、濱海義山站、濱海沙崙站、淡水漁人碼頭、十三行博物館，直達桃園機場。

九九〇機場快線（淡水捷運站︱桃園機場）雙向對開，每日六班次，桃園機場第二航廈發車時間為上午六點、上午十點、下午二點；捷運淡水站發車時間為上午七點四十五分、上午十一點半、下午三點半。全線僅十一個站，行經小白宮、紅毛城、滬尾藝文園區、八里行政中心，直達桃園機場。

淡水八里觀光公車 預約包車制

一一五淡水八里觀光公車採預約包車制，每週五至週日行駛，每日三班，發車時間為上午十點、下午二點、晚間六點，輕鬆暢遊淡水漁人碼頭、十三行博物館、八里左岸公園等景點。

交通局運輸管理科科長許芫綺表示，試營運期間除了讓客運駕駛熟悉路線、控制各站點到站時間，民眾也能透過實際搭乘，檢視行駛效率、停靠站位、班次規劃、轉乘銜接及乘車舒適度等，做為公車正式通車前的改善參考。

交通局提醒，「一一五淡水八里觀光公車」每班次開放十八人預約，其他三路線每班次開放三十四人預約，額滿為止，民眾須在發車前一天晚間十點半之前完成線上預約，隔天憑APP車票證明畫面搭車。

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