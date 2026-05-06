基捷二階路線 童子瑋支持走台鐵路廊

市府：經麥金路最佳方案

針對基隆捷運第二階段路線方案，民進黨基隆市長參選人、基隆議長童子瑋表示，走麥金路案要「開天闢地」，若行駛既有的台鐵路廊，不用徵收土地、做環境影響評估，但是需要取得地方共識。市府昨回應，經過專業規劃及綜合評估，行經麥金路為最佳方案。

童子瑋說，基捷二階從八堵站至基隆火車站，到底要走台鐵舊路廊八堵路，還是繞行麥金路，市民都很關心，此交通建設攸關基隆未來重要發展，他認為，走麥金路方案需要「開天闢地」，若走既有的台鐵鐵路動線，不用再徵收土地、環評，將是可行的政策方向，但是需要取得共識。

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市府交通處指出，有關麥金路方案捷運隧道的可行性，規劃團隊已就地形條件及工程技術研判，將採隧道方式布設；是否涉及拆遷房屋部分，由於麥金路方案優先利用公有地及既有道路空間規劃，以市民最大利益為優先，後續路線線型與車站位置方向更明確後，將舉辦說明會，並蒐集地方意見納入評估。

交通處表示，麥金路方案沿線有多處適合開發的地區，可透過捷運帶動人潮與經濟發展，增加收益補貼建設成本，提高自償能力，並減輕市府負擔。

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