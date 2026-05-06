花蓮偏僻處、髒亂熱點 導入科技監視器

花蓮縣環保局導入「移動式科技執法」設備，針對偏僻空地及常態髒亂熱點加強取締。（花蓮縣環保局提供）

花蓮縣環保局導入「移動式科技執法」設備，針對偏僻空地及常態髒亂熱點加強取締亂丟垃圾，透過高解析度監視器不定時、不定點機動布設，短短九天內成功錄下多起民眾騎機車或駕車隨手棄置保特瓶、便當盒及家庭垃圾，違規行為與車牌資訊皆清晰可辨，環保局將依《廢棄物清理法》開罰，最高可處六千元罰鍰。

環保局指出，過去部分偏僻空地、道路邊緣因人煙稀少，常淪為常態性的髒亂點，不僅損害市容，更對觀光形象造成衝擊。由於過往稽查最大困難在於難以確認違規行為人的身分，使得查處成效有限。環保局自去年起針對陳情頻率較高的熱點，導入移動式科技執法設備，進行全天候監控，突破「無人看守、取證不易」的行政困境。

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不定時、不定點機動布設 違規全鎖定

監視設備日前在花蓮市介壽一街連續架設九日，期間拍下多起違規行為，不論是騎士或開車者，隨手把保特瓶或便當盒等廢棄物拋棄至路邊的行徑，均被高解析度鏡頭鎖定。

環保局說明，科技執法設備能大幅提升查處效率，若民眾發現亂丟垃圾等污染環境行為，可提供包含清晰車牌在內的影像事證向環保局通報，取得明確影像事證後，可直接鎖定違規對象裁罰。

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