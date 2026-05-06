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    首頁 > 生活

    甜度逾20度＋產銷履歷 高雄玉荷包開放預購

    2026/05/06 05:30 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄玉荷包荔枝5月下旬上市，農業局力推母親節早鳥預購禮盒。（記者陳文嬋攝）

    高雄玉荷包荔枝5月下旬上市，農業局力推母親節早鳥預購禮盒。（記者陳文嬋攝）

    高雄玉荷包荔枝聞名國際，將於五月下旬上市，農業局力推「高雄首選」玉荷包禮盒，因應小家庭市場需求，全面換成三台斤新包裝，昨起開放預購，由於產季僅十五天，限時限量還能抽獎，錯過再等一年。

    高雄玉荷包因果型如荷包、果肉如玉般得名，果核小、果肉Q彈，口感甜中帶酸、結實又多汁，甜度可達廿度以上，品質好受歡迎，甜蜜滋味令人難忘，成為國內外消費者每年搶購的夢幻逸品。

    高雄是全國玉荷包荔枝最大產地，憑藉得天獨厚的氣候與栽培技術，產量與面積都是全國第一，經濟產值高達十六億元，今年氣候比較穩定，結果率達五成七，預計五月下旬上市。

    農業局力推「高雄首選」玉荷包禮盒，上架「高雄首選電商平台」，採果粒分級包裝，不帶枝葉、精緻呈現，保留產地枝葉回歸農田，兼顧環保與美感，更嚴選通過產銷履歷驗證，從產地到餐桌層層把關、搶鮮上市，讓消費者吃得安心。

    局長姚志旺表示，禮盒每年一開賣吸引大批消費者搶購，今年搶搭母親節推出早鳥優惠，即日起至十一日特級果三台斤優惠五八八元外，平台消費滿五二〇元，還可參加抽獎，有機會獲得玉荷包丶龍眼蜂蜜、洗潄包等好禮；十二日起恢復原價販售，頂級大果粒三台斤裝九四九元、特級三台斤裝六二九元，皆享免運優惠。

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