高雄YouBike破兩千萬人次使用 年底目標1550站點

高雄YouBike2.0去年破兩千萬人次使用，交通局設定今年底累積站點將達一五五〇處。（記者王榮祥攝）

高雄YouBike2.0去年破兩千萬人次使用！交通局長張淑娟在議會答詢指出，今年站點累積建置將達一千五百五十處，提供更密集、便利的公共自行車服務。

31個行政區已設站點 最遠到甲仙

交通局說明，高雄YouBike2.0去年新啟用八十一處租賃站，全市至去年底累積一四七三處租賃站，共提供一萬三千餘輛公共自行車，含一九〇六部電動輔助自行車，預計今年底目標約一萬四千部。

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YouBike2.0於二〇二三年使用人次破一五四九萬，二〇二五使用量更上一級、達二〇七三萬人次，比前一年成長約廿二％。

根據YouBike官網資料，高雄現有站點已達一四九一處、全台第四多（台北一七五八站最多），站點分布於卅八個行政區的卅一區，最遠到甲仙；目前單次租車（非會員）前四小時內每卅分鐘十元，持TPASS通勤月票、一卡通數位學生證、高雄兒童卡等高雄大專院校以下學生享前卅分鐘免費。

學生及使用TPASS 前30分鐘免費

昨天多位議員在交通部門質詢時，對於YouBike效益頗多肯定，建議城區應持續擴點、山區也希望增設、甚至應考慮恢復前卅分鐘免費；有議員對今年啟動的公共自行車傷害險投保新制感到疑慮，擔心部分長輩不熟悉規定而放棄騎單車，呼籲加強宣導。

市議員湯詠瑜指出，去年少年自行車騎士（含電自、電輔）死傷六五九人，創下近十八年新高，隨微型電動二輪車普及、少年防禦駕駛觀念不足及機慢車混流環境，已成交通安全隱憂，建議參考台南試辦的「發光斑馬線」與「投影警示系統」。

借鏡日本模式宣導演練 降事故率

交通局長張淑娟答詢表示，公共自行車普及後、事故率確實隨之增長，目前正與教育局合作，也會參考日本模式加強宣導演練。

張淑娟另指出，為提供更密集、便利服務系統，除不斷檢視各站點效益，機動調整單車配置，累計站點建置到今年底會達一千五百五十處，讓公共自行車持續深入每個社區。

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