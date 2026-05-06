屏東3D旅遊嘉年華夯 恆春首發團36名額秒殺

屏東3D旅遊嘉年華恆春團「秒殺」。（記者蔡宗憲攝）

恆春機場無人機足球互動 還有軍用直升機展示及機場兒童體驗營

屏東年度觀光盛事「二〇二六屏東3D旅遊嘉年華」熱度持續爆表！屏東縣政府開放恆春首發團報名，體驗價六九九〇元限量三十六個名額在開賣瞬間便被湧入的民眾搶購一空，再度創下「秒殺」紀錄。此外，全台唯一的恆春機場超輕航機同乘體驗名額也已銷售近半，顯示出屏東空域觀光的強大吸引力。

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屏東縣政府交通旅遊處表示，3D旅遊嘉年華已成為品牌，每年吸引大量中北部遊客專程南下，成功帶動跨區旅遊並累積高黏著度的回流旅客。今年恆春機場的活動玩法全面升級，主活動將於六月十二日至十四日在恆春機場盛大展開，內容涵蓋超輕航機同乘、軍用直升機與輕航機靜態展示、無人機足球互動體驗及機場兒童體驗營。

5/16全國無人機大會師展演

為了讓空中更熱鬧，五月十六日將由鵬管處主辦的「全國航模無人機大會師」搶先暖場，屆時全台飛友將齊聚正規機場空域進行自由展演，為屏東空域觀光打頭陣。

縣府強調，這是一場結合科技、飛行與親子互動的沉浸式嘉年華，要讓遊客感受不同以往的飛行樂趣。

旅遊購GO節開跑 大獎百萬汽車

為了擴大觀光效益，「二〇二六屏東旅遊購GO節」也同步開跑，五月一日至十月三十一日期間，遊客只要在屏東住宿一晚且消費滿千元，即可憑發票參加抽獎，有機會將百萬汽車、電動機車等大獎帶回家。沒搶到首波遊程的民眾也別灰心，第二波「Real Pingtung三天兩夜輕旅行」將於六月十二日中午十二時開賣，預計九、十月出發，喜愛海陸空深度旅遊的民眾務必把握機會。

縣府表示，活動資訊可在「屏東GO好玩—屏東縣政府交通旅遊處」及「屏東超遊感」粉絲專頁，或至活動網站查詢，亦可下載「屏東GO好玩」APP，掌握最新訊息。

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