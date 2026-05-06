台東表揚36位模範母親 5人逾90歲

台東縣長饒慶鈴（左二）頒獎表揚93歲模範母親長濱鄉石靜美（右二）。（記者黃明堂攝）

台東縣政府昨天舉行模範母親表揚活動，縣長饒慶鈴頒獎表揚卅六人，其中五模範母親年逾九十歲，最高齡為長濱鄉九十四歲陳阿春，另有九十三歲長濱鄉石靜美、太麻里鄉羅玉蘭，以及九十二歲成功鎮沈芳蘭與九十歲台東市張翠琴。

長濱鄉陳阿春94歲最高齡

今年度由縣內各鄉鎮市公所推薦的模範母親除上述五人，還有台東市南靜玉、東河鄉邱汪紅藤、太麻里鄉洪陳靜、東河鄉胡蘭妹、海端鄉余銀妹、池上鄉蔡賴秀梅、鹿野鄉藍玉卿、綠島鄉李洪美玉、綠島鄉林田堯枝、台東市蔡素珠、鹿野鄉林潘秀妹、延平鄉江金英、成功鎮吳月雲、關山鎮江淑娥、台東市張來春、蘭嶼鄉江那個、金峰鄉楊秀琴、大武鄉高秀峯、關山鎮江美枝、台東市黃郁芳、卑南鄉楊美鳳、台東市徐文霞、卑南鄉麥寶琴、池上鄉金阿蘭、蘭嶼鄉賴素英、大武鄉莊秀嫚、金峰鄉吳素麗、達仁鄉江李佩霞、海端鄉古振英、達仁鄉徐照珍、延平鄉古英花。

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女監美髮班結訓 合辦懇親會

另外，台東女監昨舉行今年度的美髮班結訓典禮，結合懇親會、母親節合辦，有老母親坐在輪椅上被推進會場，女兒準備好康乃馨、卡片，寫著「謝謝媽媽從來沒有放棄我」，輕柔的幫媽媽按摩。一邊是有家屬帶來嬰兒前來，一整排監所收容的阿姨們看到，高興的「一路傳遞嬰兒」、輪流逗弄，小小孩高興咯咯直笑，也有收容人被晚輩按摩肩頸祝賀「母親節快樂」感動得淚潸潸。

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