嘉市火化場聯外道 3期遲未完工

嘉義縣市牛稠埔殯葬園區火化場聯外道路工程，由嘉縣負責的第一、二期工程已完工，因嘉市負責的第三期工程遲未完成，致整體路網無法銜接。市議員王浩昨天總質詢指出，「新路未開放，車流全擠舊路」，疾呼市府加速完成三期工程，協助往生者走完人生最後一哩路。

市府︰下半年階段性通車

市府工務處長余成鈺答詢說，三期工程總經費為三億六千萬元（中央補助二億八四八五萬餘元、市府負擔配合款七五七二萬元），全長一．五二公里，其中一．二公里屬新闢路段，預計今年下半年可階段性通車．至於銜接一、二期工程的瓶頸段三百公尺路段需等前面一．二公里通車後，再行進場施作，以減少對交通衝擊。

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市府指出，三期工程中央已核定的補助款，目前有跳票疑慮，但考量鄉親需求，市長黃敏惠已要求施工團隊持續依原計畫推動，經費不足部分，由市府先行墊支。縣府建設處長郭良江說，二、三期工程銜接處屬危險大彎道，不敢貿然開放嘉縣已完工路段。王浩說，三期工程於二〇二四年開工迄今仍未完工，目前殯葬車隊只能走舊路，舊路狹小又彎曲，有些路段迴轉角度大，造成會車困難，衍生交通安全疑慮。

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