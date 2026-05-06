水情吃緊 古坑草嶺1週限供1次

中南部因降雨量不足，雲林古坑草嶺今年二月啟動供水限制措施，由於水情持續吃緊，上月簡易自來水塔每週僅放水一次，供店家、住戶儲水；另供應全縣民生用水的湖山水庫蓄水量降至廿七．八％。水利署強調，目前供水正常，可穩定供水至六月底，未來降雨狀況不明，呼籲民眾節約用水。

湖山水庫蓄水降至27％

古坑草嶺村長陳兵通表示，草嶺地區去年十月至今，長達六、七個月都沒有明顯降雨，只有幾場雨勢較大，還是無法解旱，山區大小溪流都乾枯，由於草嶺地區平日是靠簡易自來水，今年二月起限制供水，剛開始每週放水三次，因旱患未解，上月每週只在週六放水，因應山區遊客使用，因此主要觀光景點、各家飯店、餐廳用水都正常。

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湖山水庫除供應雲林全縣民生用水，也支援南彰化及北嘉義用水，因連續數月降雨不足，昨天蓄水量降至廿七．八％，水利署指出，雲林公共用水來源主要由濁水溪集集攔河堰與湖山水庫聯合運用，水源調度優先使用集集堰川流水，湖山水庫每日出水量控管在十五．五萬噸，水位緩降。

水利署強調，集集堰上游日月潭水庫、霧社水庫水情狀況還不錯，因此目前湖山水庫水量可穩定供水至六月底，雨季將屆，會密切監測降雨及河川流量，優先使用濁水溪集集堰川流水，並加強湖山水庫引水蓄存及供水管控。

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