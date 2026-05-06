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    首頁 > 生活

    北港真人藝閣車陣綿延兩公里 民眾瘋搶結緣品

    2026/05/06 05:30 記者李文德／雲林報導
    晚間真人藝閣遊行可看性十足，北港宛如不夜城。（記者李文德攝）

    晚間真人藝閣遊行可看性十足，北港宛如不夜城。（記者李文德攝）

    北港朝天宮迎媽祖昨日登場，被譽為「台版迪士尼」的真人藝閣，從昨天起至五月九日一連五天盛大展開，今年共有五十九輛藝閣車參與，一字排開綿延超過兩公里長，壯觀無比。昨天雖陰雨綿綿，但藝閣車上的「仙人」們仍撒下結緣小物等，民眾更尖叫、張開雙手瘋搶，像嘉年華會般熱鬧。

    五十九輛藝閣車昨天分別在下午、晚間從高灘地停車場出發，經過大同路、華勝路、民享路等路段，五光十色的燈光加上民眾化起藝閣妝，扮成不同神話主題及經典故事的仙人，朝著車下的民眾撒餅乾、娃娃、手飾等結緣福品，民眾則跟著音樂舞動，為活動掀起高潮。

    朝天宮表示，五、六日這兩天下午、晚間藝閣將遊行較外圍，七至九日晚間的遊行就會經過至廟前的中山路等。

    北港工藝坊館長蔡享潤說，北港藝閣遊行獨樹一幟，主要因北港早年商業交易熱絡，各種行業組成俗稱「舖戶」的工會， 在媽祖遶境時各舖戶會募資做藝閣，為媽祖遶境增加氣氛，朝天宮舖戶穩固，再加上藝閣遊行老少咸宜，造就北港藝閣遊行歷久不衰。

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