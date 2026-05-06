《北港小過年》朝天宮迎媽祖 犁炮、炸轎、真人藝閣大遊行

犁炮手將整捆鞭炮朝燒得通紅鐵犁劃過，朝轎班隊伍底下丟擲。（記者李文德攝）

國家重要民俗 南北巡遶境連2天 數十個陣頭參與

國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」昨日起登場，南、北巡遶境活動，共有數十個陣頭參與，炸轎、犁炮等特色活動，鞭炮、煙火聲不絕於耳，熱鬧非凡，「宛如北港小過年」。朝天宮董事長蔡咏鍀表示，媽祖兩天南北巡遶境是庇佑合境平安大日子，歡迎全國民眾到北港感受宗教魅力。

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鞭炮、煙火聲不斷 家戶設宴請客

昨天活動一開始，廟埕早已擠滿不少信眾及攝影好手準備捕捉畫面，由雲林縣長張麗善、立委張嘉郡及蔡咏鍀等人一同點燃起馬炮，隨後馬陣吹、北港集雅軒、老塗獅、聖振聲開路鼓、哨角震威團等陸續出廟後，千里眼、順風耳將軍邁開步伐，祖媽至六媽鑾轎紛紛出廟展開遶境賜福，隊伍綿延數公里，相當震撼。

陣頭行進時，犁炮手將鞭炮劃過燒得火紅的鐵犁，看準角度丟入轎班隊伍中，劈哩啪啦聲音如雷貫耳，數十串鞭炮在轎底一次引炸，便是著名的「犁炮」與「炸轎」。

百年藝陣有看頭 藝閣高達59輛

蔡咏鍀表示，每年農曆三月十九、廿日舉行媽祖南北巡遶境，南巡至新港南港村、北巡碧水寺，除了祖媽至六媽鑾轎，還有開路鼓、哨角團、執事牌等轎前陣頭，每年吸引數萬信眾參與，此外當地家家戶戶都會設宴請客歡慶，因此被譽為「北港小過年」，熱鬧非凡。

除了兩天遶境外，真人藝閣遊行也將持續至五月九日，今年共有五十九輛藝閣車報名，信徒可以來北港陪媽祖出巡。

台中教育大學台灣語文學系副教授林茂賢指出，北港朝天宮迎媽祖最具看點就是百年藝陣、吃炮、藝閣，其流傳百年的藝陣文化更是精髓之處，如莊儀團、神童團等堪稱全台第一陣，藝閣長久以來由真人「扮仙」，都是其他地方少見的傳統廟會習俗。

國家重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」昨天登場。（記者李文德攝）

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