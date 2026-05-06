力推麻豆學 詹評仁歷史名人故居掛牌

台南市長黃偉哲（右）與詹評仁家屬一同為歷史名人故居掛牌。（記者劉婉君攝）

「柚城逸士」詹評仁深耕南瀛文史超過一甲子，長年推動「麻豆學」與「南瀛學」，一生自費出版專書廿六冊，去年獲列台南市學術教育類歷史名人，市長黃偉哲昨與家屬一同為故居掛牌，為南市第卅二處歷史名人故居。

詹評仁（一九四三至二〇二四）早年從事媒體工作，因採訪接觸到地方文史，從此投入田野調查，曾探勘逾五萬座墓碑、查閱超過廿萬筆戶籍資料，以扎實的考據，建構出深具系統性的地方史脈絡，有「台南活字典」及「詹老爺」的美稱。

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他長年致力麻豆學的推動，後又擴展為南瀛學，卅四歲起，因擔心耆老凋零，開始自費出版《麻豆鎮鄉土誌》等專書，也曾受聘到真理大學麻豆校區（已停招）講授麻豆學與南瀛學，亦曾為麻豆區公所及地方廟宇撰寫碑文共計廿八則，為地方留下珍貴史料資產，二〇二一年獲頒卓越市民，去年再獲列歷史名人。

故居掛牌儀式，許多地方文史工作者出席，前市長許添財也到場參加。當年邀請詹評仁到大學授課的資深台灣文學研究者張良澤表示，詹評仁當時除了講課，也帶領學生進行田野調查，引起許多大學注目，開始開設地方學的正式課程。

黃偉哲說，南市目前共有八大領域、二六〇位歷史名人，詹評仁為台南留下豐厚且真實的庶民生活紀錄，故居掛牌不僅是對「柚城逸士」一生貢獻的崇高致敬，也感謝家屬的支持與協力。

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