左鎮週六白堊節 請吃竹筍鯛魚燒

今年左鎮白堊節的亮點，為全新推廣的百香果，品質深受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

以「月世界」景觀遠近馳名的台南左鎮，傳統盛事的白堊節將於本週六登場，區農會整合轄內五寶，藉由產業文化活動全力推廣，今年新亮點作物為百香果，採網室栽培，收成品質極佳，糖分檢測高達十九度，鮮甜可口，當天準備兩百份竹筍鯛魚燒大請客，美味行銷地方特色。

新品種百香果量產 糖度高達19度

左鎮區農會昨天為白堊節產業文化活動熱鬧造勢，九日將在驛站廣場展開，整合原有香蕉、芭樂、竹筍、葛鬱金之外，再增加全新推廣的百香果，「五寶齊發」，邀請各界共襄盛舉，感受地方魅力。

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市集採買香蕉、芭樂、竹筍、葛鬱金

活動以「白堊好食力」為主題，結合青農市集，打造最新鮮的直銷平台，讓民眾盡情採購，促進消費群與栽種者的交流，有效拉抬左鎮品牌能見度，也藉由創意料理的開發，提升產業附加價值，吸引年輕族群關注，搭配知名景點的宣傳，一併推廣地方觀光。

左鎮區農會總幹事張益瑞表示，全新栽培的百香果品種為「都香三號」，不僅甜度高，果肉也蘊含水蜜桃、玫瑰等氣味，深受歡迎，逐步推廣下，目前面積已達十公頃，預計本月下旬開始量產，訂單持續湧至，成功打響第一炮，活動當天也將安排氣泡飲的特調手作體驗，全力行銷。

張益瑞強調，左鎮位處偏遠，雖然白堊土較為貧瘠，但大家努力種出優質作物，建立市場口碑，今年的產業文化活動主打筍甜果香，要以創意料理教學、農遊體驗，還有市集展售與藝文表演等多元形式，精彩呈現地方特色。民眾喜愛的麻竹筍與綠竹筍，左鎮都有，根據區農會統計，栽培面積超過兩百五十公頃，是地方重要經濟作物之一，張益瑞說，除白堊節五寶外，轄內種植的芒果、山藥、破布子等也很知名，產季時相當搶手。

活動當天將提供兩百份竹筍鯛魚燒請客，美味行銷地方特色。 （記者吳俊鋒攝）

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