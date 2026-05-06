湖口增設國道一號第二交流道 高公局有條件通過

交通部高速公路局有條件同意，通過在湖口增設國道一號第二交流道。圖為預定地。（記者黃美珠攝）

自國道三號寶山交流道通車廿二年後，新竹縣昨天再獲交通部高速公路局有條件同意，通過在湖口增設國道一號第二交流道！湖口鄉長吳淑君說，昨天高公局召開的這項審查會之所以能有這個重大突破，感謝縣長楊文科、縣府工務處長戴志君、縣議員何建樺在地方力挺，前交通部次長、仰德集團總顧問何煖軒更以曾任高公局長的專業經驗幫忙催生，對湖口鄉親來說意義重大。

周邊道路將配套拓寬

縣府工務處長戴志君說，昨天在副縣長徐元棟帶隊下獲前述重大成果，縣府將依審查意見，督導公所修正相關報告外，會編列預算協助分攤總建設經費，且也將配套完成拓寬周邊平面道路如長青路、竹十一線箱涵、中平路等相關配合事項，以爭取加速推進。

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因應廠商進駐人車增多

鄉長吳淑君說，位於湖口的新竹產業園區是大型綜合性工業區，年產值約六五〇〇億、從業人員近七萬。東側靠國道一號、台一線沿線持續有企業進駐設廠、還有三個產業園區開發規劃中，若再加上一旁新豐的二〇八家工廠和一萬四三三六名從業員工，湖口第二交流道開闢迫在眉睫。

她說，爭取增設早在前鄉長林志華時就起跑，後因地點不適合，經她重新規劃選址，決定在國道一號七十七公里又七百公尺、台一線北上車道五十四．五公里處的東側，設置「半套Y型交流道」，作為湖口第二交流道的預定地，總計畫工程費約十二．五億，由高公局負責規劃和施工，但匝道用地取得作業約需九千九百萬則獲縣府允諾幫忙。何建樺還跨黨派尋求中央協助湖口鄉。

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