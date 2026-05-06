亞通客運違規多 桃市府︰檢討路權規模

桃園市公車客運「駕駛荒」雖有緩解，但部分業者被質疑無心經營，議員黃敬平昨日於市政總質詢點名亞通客運接手新竹客運路權後，營運表現令人搖頭，要求市府拿出強硬態度，若遲未改善應收回路權並重新招商；桃市府回應，主要是駕駛尚未補足，將重新檢討路權規模，以降低業者營運壓力，業者則回應，將持續招募人力，提升服務品質。

黃敬平表示，根據交通局統計，從去年一月到今年三月，亞通客運違規件數高達五三一件，其中與民眾搭乘權益相關的四項違規，漏班一八〇件、過站不停八十八件、脫班四十八件、誤點八件，總計三二四件、佔違規總數六十一％，交通局多以裁罰處理但違規持續，顯見業者將罰款視為營運成本，毫無改善服務的誠意，

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黃敬平要求啟動更積極的管理及退場機制，並評估引進「桃小巴」或替代業者接手的可行性。

交通局長張新福表示，亞通客運違規問題，最主要是缺少駕駛所致，當初從竹客接手後駕駛離開約兩成，至今都還未補足，目前已考慮重新檢討路權規模，以降低業者營運壓力。

亞通︰招募駕駛 加強管理

亞通客運總經理潘偉南坦言，近兩年駕駛招募困難，在人力無法補足情況下，若遇事故、塞車或司機臨時身體不適，調度不及確實易生違規，除了持續招募駕駛，也會加強人員管理，設法提升服務品質。

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