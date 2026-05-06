中壢龍岡路第三期遲未拓寬 經費20億變50億

桃園市中壢龍岡路第三期拓寬工程卡關多年，所需經費從20億元暴漲至50億元。（桃市工務局提供）

用地經費暴漲、115戶拆遷補償 桃市府研議以地易地等方式 下半年提規劃

桃園市中壢龍岡路第三期拓寬工程卡關多年，所需經費從廿億元暴漲至五十億元，地方憂心拓寬工程恐無下文，桃市府表示，拓寬工程因用地經費暴漲並涉及一一五戶拆遷補償，研議採以地易地或放寬容積率等方式取得土地，預計今年下半年提出初步規劃。

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龍岡路三段37巷至環中東路段

中壢龍岡路拓寬工程全長二．二公里並分三期施工，目前僅龍岡路三段卅七巷至環中東路段、長七二二公尺第三期遲未拓寬，議員梁為超昨日於市政總質詢指出，中壢後站包括環中東路、中山東路、龍岡路，上下班尖峰時間總是陷入塞車惡夢，龍岡路第三期拓寬工程將把現況十五公尺道路拓寬至卅公尺，喊了快廿年仍無進展，過去所需經費只要廿億元，現在暴漲至五十億元，但如果市府現在不做，往後費用可能更高，其中，拆遷補償是一大關鍵，市府應研議以地易地或納入重劃的方式取得土地，取代傳統徵收模式。

尖峰易塞 議員批快20年無進展

副市長王明鉅表示，龍岡路第三期拓寬工程，攸關未來中壢體育園區及大巨蛋交通動線規劃，不只是經費問題，還涉及一一五戶的拆遷，市府已針對此案召開過三次會議，希望討論出財務上可行、民眾可接受，同時讓工程順利進行的做法，目前已有初步的方向，「希望用合情、合理及合法的方法來推動」，正在研議能否運用市有相關土地，並採類似區段徵收方式取得土地，而非單純拆遷居民房舍，目前還有很多細部執行面待討論，會針對每一戶做好規劃。

工務局說明，龍岡路第三期拓寬範圍屬於中壢（龍岡地區）都市計畫範圍，因中壢體育園區開發完成、周邊土地上漲，所需經費增加至五十億元過於龐大，且建物需拆除一一五棟，為配合拓寬工程，規劃將龍岡國小遷校至中壢體育園區都市計畫內文小用地，並採先建後遷方式，興建完成且爭取中央預算後，再辦理龍岡路第三期拓寬工程，全案目前由都市發展局進行通盤檢討及研議以地易地的可行性，以減少民眾抗爭。

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