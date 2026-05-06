民進黨苗栗隊首階提名17人 創紀錄

年底九合一選戰，民主進步黨苗栗縣黨部昨日公布縣議員、鄉鎮市長及鄉鎮市民代表的第一階段提名與徵召名單共十七人，人數創紀錄。縣黨部強調，今年將由縣長參選人陳品安領軍，整合地方戰力，以「苗栗隊」團結姿態爭取年底勝選。

苗栗市長 擬徵召林月琴出戰

鄉鎮首長部分，縣黨部徵召已連任兩屆縣議員的陳春暖參選卓蘭鎮長，陳春暖深耕卓蘭多年，以「為卓蘭拚出路」為參選主軸，期盼發揮女性細膩特質與議員問政經驗，推動地方農業升級與觀光轉型。

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此外，外界高度關注的苗栗市長人選，縣黨部也證實正積極完備程序，擬徵召現任不分區立委林月琴出戰，展現插旗苗栗縣指標性行政區的決心。

苗栗縣議員提名方面，第一選區許櫻萍、徐筱菁；第二選區羅貴星；第三選區翁杰、杜文卿；第四選區邱毓興、吳亭亭；第五選區為陳光軒與陳詩弦。

基層代表選戰部分，原通霄鎮代表徐鈺婷考量整體選戰佈局，決定「跨區」轉戰苑裡鎮第一選區鎮代，開拓新版圖，改由翁杰辦公室主任林芸嬅，力拚通霄鎮第一選區鎮代。

其餘提名與徵召人選包括苗栗市第二選區藍天奎、第三選區湯國環、公館鄉第一選區楊家樹、第三選區孫春明、大湖鄉第四選區黃運德。

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