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    首頁 > 生活

    苗縣YouBike第1千萬人次 國中生獲8千禮券

    2026/05/06 05:30 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗市明仁國中學生葉琦詩（右）成為苗栗縣騎YouBike第1千萬人次的幸運兒，縣長鍾東錦頒獎祝賀。 （記者張勳騰攝）

    苗栗市明仁國中學生葉琦詩（右）成為苗栗縣騎YouBike第1千萬人次的幸運兒，縣長鍾東錦頒獎祝賀。 （記者張勳騰攝）

    苗栗縣公共自行車YouBike自二〇一八年六月啟用以來，今年三月九日迎來第一千萬人次騎乘里程碑，平常騎YouBike上下學苗栗市明仁國中八年級學生葉琦詩成為幸運兒；縣長鍾東錦昨日頒獎祝賀，微笑單車公司致贈八千元禮券；葉琦詩說，騎YouBike上學及出遊，成為她生活的日常，當被通知中獎時，以為是詐騙集團的技倆，能獲獎真的很高興。

    苗栗縣政府交通工務處指出，苗栗縣建置YouBike系統，以便利、低碳的特性融入縣民日常通勤、通學及休憩網絡，深獲廣大民眾青睞；鍾東錦上任後，於二〇二三年十二月啟動系統升級計畫，引進YouBike2.0系統，今年三月九日正式迎來第一千萬人次騎乘里程碑。

    苗栗縣政府昨舉辦頒獎儀式，由鍾東錦恭喜第一千萬人次的幸運騎乘者明仁國中的葉琦詩，微笑單車公司致贈八千元禮券給葉琦詩，鍾東錦也致贈禮品，藉此肯定她對於節能減碳政策的實質響應。

    鍾東錦表示，騎YouBike上下學及上下班，或出遊相當方便，全縣十八鄉鎮市未來都會設有站點，也呼籲來苗栗旅遊的遊客多加利用，縣府會持續推廣綠能運輸。

    苗縣府交工處指出，目前全縣已佈建二百一十一處公共自行車租賃站點，總車輛數達二千五百輛，今年將增加至二百卅六處站點，為提供更優質的騎乘體驗，車輛配置兼顧一般自行車與電動輔助自行車，比例各半，有效解決縣內部分路段坡度起伏問題，讓騎乘更加輕鬆省力，吸引不同年齡層的民眾使用。

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