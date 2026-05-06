合法申請、非法改裝！ 北市大型LED廣告車違規趴趴走

台北市議員耿葳指出，市區內隨時可見大型LED廣告車輛，許多是以搬家等名義申請後，再改裝成LED廣告車。（耿葳提供）

台北市區常見大型LED動態螢幕的廣告車在各大商圈繞行，台北市議員耿葳指出，這類大型廣告車，不只在市區繞行，還經常故意違規停車吸引目光，但依據台北市廣告物管理自治條例規定，車輛設置遊動廣告應向主管機關申請許可，業者卻以載貨或搬家的名義申請通行證，等證件核發之後，車輛再改裝成LED廣告車上路，警察局在攔查時卻只能針對沒有通行證或交通違規開罰；而交通局則因承辦人力少，開罰數量極低。

交通局︰可開罰6千起跳 但僅1人稽查

交通局長謝銘鴻表示，非法改裝及進入禁行區或違停等屬於明確違規，未經審查許可而擅自設置廣告，可處六千元以上三萬元以下罰鍰，得連續處罰。但坦言，目前交通局承辦遊動廣告開罰人員僅一位。

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耿葳指出，車輛若要設置遊動廣告，應向交通局申請許可，不過過去兩年申請數分別為十五、廿五件，與幾乎每天都有大型廣告車的現況不符。而這類大貨車行駛在台北市需要通行證，主管機關是交通大隊，但業者用載貨或搬家的名義申請通行證，等證件核發之後，車輛改裝成LED廣告車上路，「合法申請、非法改裝、再合法行駛」。但現況交通局認為這是車輛管理，警察局也未積極執法，而環保局除非有民眾檢舉噪音才會主動介入，形成三不管地帶。

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