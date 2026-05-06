北市公車脫班汰換慢 2030年全面電動化恐難達標

駕駛缺工 3年80路線減班、柴油味重惹怨 公運處︰協調業者正確顯示在APP

台北市公車近年脫班頻傳，民眾抱怨連連，市議員洪婉臻昨在交通部門質詢指出，統計二〇二三年至二〇二六年間，台北市二八八條公車路線，有五十一％、一四七條異動；其中八十條、近三成調降服務水準減少班次，民眾候車時間拉長，坐上車後，可能還會聞到老舊柴油公車異味，截至今年二月統計，全市柴油公車佔比仍高達近六十八％，汰換速度慢，電動公車僅佔卅二％，二〇三〇年市區公車全面電動化恐難達標。

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今、明年目標 各汰換近600輛

交通局公共運輸處長李昆振回應，二〇二四年因駕駛人力缺乏，確實脫班情況嚴重，透過與公車業者協調，將實際能開出的班次與正確資訊，清楚顯示在公車APP上，以利民眾確實掌握車輛動態，去年已有所改善。汰換部分，今年、明年目標各汰換近六百輛公車，也會盡力達到全面電動化。

3年開罰1200萬 脫班問題未解

洪婉臻表示，陸續接獲民眾反映公車不準時或未到站，候車時間越來越長，嚴重者甚至站了一個小時，要搭的車還是沒來。近三年統計，以公車脫班每件裁罰九千元來看，累計罰款超過一千兩百萬元，但仍未能解決脫班問題，經查發現，二〇二三年至二〇二六年間，公車路線異動多達一四七條，佔總數的五十一％，全市有近三成、八十條路線調降離峰服務水準，其實就是變相減班，因應駕駛人力短缺。

她也指出，台北市聯營公車有三四〇一輛，截至今年二月統計，仍有一一五〇輛車齡超過十二年的老舊柴油公車穿梭市區，有乘客說車內油味重到「以為在搭飛機」，凸顯乘客與駕駛長時間暴露於環境不佳的問題。

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