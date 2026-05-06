北市鼠患複檢不合格餐廳6月底才公布 許淑華批太慢

台北市衛生局昨在市議會警政衛生委員會工作報告提到，從今年二月二日起，衛生局針對漢他病毒疫情，查核食品業者的鼠類防範措施，查核不合格兩次以上業者將會在六月底公告於衛生局網站。但市議員許淑華認為，複查不合格者確定後就應馬上公告，讓消費者知道。衛生局回覆，會持續請民眾落實防鼠三不策略，並會加強食品業者的稽查與輔導。

衛生局報告指出，台北市登記在案餐飲業者共兩萬多家，自今年二月二日至四月底，針對老鼠議題稽查家數有四千九百六十二家，其中一百九十家初查不合格，經限期改善後，剩下一家不合格，現仍繼續盤點稽查，預計在今年六月底，在衛生局網站公告全市複檢違規業者。

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許淑華聽完質疑：「目前還沒公告？現在就該公告了吧？」她說，現在已經五月了，局處複查若有狀況，就應馬上公告讓消費者知道，不要讓少數違規抹滅多數認真的業者。

對此，衛生局僅稱，會持續請民眾落實居家防鼠三不策略，「不讓鼠來—封閉鼠道、不讓鼠住—整理環境、不讓鼠吃—斷絕糧食」。另外，也會加強食品業者的稽查與輔導，在病媒防治部分，會要求食品業者定期進行作業場所清潔消毒並留有紀錄，食材要離地並妥適覆蓋，垃圾桶也要加蓋。

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