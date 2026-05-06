新北議員指北市廚餘暫置太多釀鼠患 環保局駁斥︰直接進焚化廠做堆肥 沒暫置

民進黨籍新北市議員林秉宥在臉書貼文指出，台北市鼠患關鍵是自二〇二六年一月一日起，取消家戶廚餘「紅藍桶」分類制度，全面禁止廚餘餵豬，家戶廚餘暫存量激增，為老鼠提供了「無限量自助餐」所致；台北市環保局長徐世勲昨駁斥是完全不實的說法，強調北市廚餘完全沒有暫置的情形。

林秉宥貼文指出，台北市鼠患問題最早可追溯到今年初，有人說是因為都更導致老鼠跑出來，但從生態學角度看，若沒有充足的食源，老鼠不會異常增加。他認為，關鍵是因應非洲豬瘟疫情後，台北市自今年一月一日起，取消家戶廚餘「紅藍桶」分類制度，全面禁止廚餘餵豬，廚餘暫置累積到一定量後，才會進焚化爐焚燒；廚餘長時間暫置，等於為老鼠提供了「無限量自助餐」。

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徐世勲表示，北市因應廚餘禁止餵豬後，家戶生熟廚餘統一以「廚餘類」回收，不再有紅桶的養豬廚餘，統一到三個焚化廠破碎脫水後，直接到木柵焚化廠做堆肥，完全沒有暫置、廚餘堆置的情形。

至於林秉宥所指北投焚化廠空照圖中的綠色桶子就是廚餘桶，環保局表示，經檢視圖樣後，綠色帆布區域並非綠色桶槽或廚餘暫置，更不是廚餘前處理區域，是飛灰水洗穩定化再利用的太空包存放區。

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