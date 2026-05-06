北市防治鼠害！12區大清消 推「鼠類偵防師」到府服務

台北市長蔣萬安（左）昨召開鼠害防治記者會，宣布將進行全市動員大清消，也將推出「鼠類偵防師」。（記者田裕華攝）

室內裝修、都更、危老建物拆除 須提報「鼠患防治報告」才能動工

因應鼠患問題延燒，台北市長蔣萬安昨率相關局處首長親上火線說明，宣布將在最短時間內，進行全市動員大清消，一區一區做；另因應大都更時代，未來室內裝修、都更、危老建物拆除，在開工前與施工期間須定期提報「鼠患防治報告」，否則拿不到施工許可證；環保局也將推出「鼠類偵防師」，只要民眾住家有需求提出申請，就會指派到家戶協助民眾。

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蔣萬安昨率環保局長徐世勲、衛生局長黃建華、產發局長陳俊安、都發局長簡瑟芳、工務局長黃一平、研考會主委殷瑋說明北市鼠害防治作為。他強調，中央已多次說明疫情沒有升溫、漢他病毒個案也沒有高於往年同期，開記者會是要告訴市民，市府的整體全盤作為，請市民不要恐慌。

蔣萬安︰環境管理作法優先

蔣萬安表示，環保局在年初串聯五十四個局處、在十二區進行公共區域環境巡檢、清潔消毒，以「不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住」的環境管理作法優先，衛生局疫調確認沒有新增漢他病例；市府將在最短時間內，再次進行全市總動員、進行十二行政區的大清消。

公園垃圾桶 八分滿前就整理

工務局提到，公園處會加強植栽修剪、枯枝落葉的移除，巡檢過程若發現有鼠洞，會進行填補，從源頭處理；此外，公園的垃圾桶會加強清潔頻率，在八分滿之前就進行清潔，並勸阻餵食行為；工地管理也會加強食物、環境清潔整頓。

市場加強清潔 封堵管線孔洞

產發局市場處加強市場清潔，從結構性物理阻隔防止鼠患擴散，針對餐飲、攤商的排水系統改造，總體檢市場的排水溝、加裝細目不鏽鋼網；封堵建物的管線孔洞；補助列管的攤販加裝油脂截流器，配合警察局與環保局加強查緝廚餘與垃圾。

蔣萬安說，有專家提到台北進入大都更時代，可能是鼠患的原因之一，因此未來室內裝修、都更、危老建物拆除，在開工前與施工期間須定期提報「鼠患防治報告」，若沒有完成鼠患報告，就拿不到施工許可證，若違規施工，將依違反建築法裁罰。另外，也將推出鼠類偵防師，民眾家戶如有需求可提出申請，會指派鼠類偵防師前往協助找出鼠洞，全面滅鼠。

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