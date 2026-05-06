環境部成立鼠害防治專區 建議北市拉高規格

環境部昨日成立「環境鼠害防治專區」，也建議台北市政府比照疫情拉高規格，跨局處執行防鼠。（資料照）

雙北發生漢他病毒案例，鼠患引發人心惶惶；環境部昨成立「環境鼠害防治專區」，也建議台北市政府拉高規格，每日召開記者會向市民報告，執行兩週的「環境清掃日」，投放老鼠藥是最後手段，投藥地點要公告，也可緊急申請荷爾蒙藥物來降低鼠類繁殖。

投放老鼠藥是最後手段

環境部次長沈志修強調，防治老鼠皆依「不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住」的三不原則，環境清掃優於投藥，希望北市跨局處動員，未來兩週「每一天都是環境清潔日」，動員清掃食物較多的市場，及水溝、下水道及公園。

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至於使用藥劑部分，沈志修表示，戶外可用「餌盒」避免餌劑被老鼠咬出來，且應公布放置地點，可利用手機APP讓市民查詢；另外，老鼠死了要馬上清理。廚餘不可倒入水溝，避免成為老鼠食物來源。

環境部主秘陳淑玲解釋，學界有討論用避孕藥或賀爾蒙藥物降低老鼠生育能力，但目前尚無業者申請許可，行政機關若有需求，可依「專案防治」申請。化學署長蔡孟裕則說，環境部官網上設置「環境鼠害防治專區」，提供民眾防鼠知識及注意事項等。

今年國內已累計二例漢他病毒症候群病例，疾管署副署長曾淑慧表示，整體仍屬低度流行。

民團憂鼠群產生抗藥性

野保團體和台北市議員何孟樺昨天呼籲，鼠害防治應回歸專業，若濫用藥物最後只會導致猛禽、兩棲爬蟲的蛇類等大量死亡，最後生態失衡，甚至鼠群產生抗藥性，導致更嚴重鼠患。

疾管署表示，確實有研究顯示部分鼠類可能出現抗藥性，但若未有效控制鼠群，帶病毒鼠類將持續傳播，因此關鍵仍在環境管理與防鼠措施。

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