屏東鹽埔鵪鶉場染禽流感 撲殺7.8萬隻

屏縣鹽埔鄉鵪鶉場確診感染H5N1禽流感， 屏東縣動物防疫所執行撲殺作業。 （屏東縣政府提供）

屏東縣鹽埔鄉一處鵪鶉場主動通報所飼養鵪鶉異常死亡，屏東縣動物防疫所隨即執行移動管制並採檢，本月三日確診感染H5N1亞型高病原禽流感病毒，四日執行撲殺作業，撲殺約七．八萬隻鵪鶉。

屏東縣動物防疫所四月三十日接獲鹽埔鄉一處鵪鶉場主動通報所飼養鵪鶉有異常死亡情形，隨即進行移動管制並採檢，五月三日確診感染H5N1亞型高病原禽流感病毒，四日執行撲殺作業。

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屏東縣動物防疫所表示，上月三十日接獲禽場通報後，即依標準作業程序啟動防疫機制，派員前往該場進行移動管制、對場區及周邊進行噴灑消毒作業，採集檢體送農業部獸醫研究所檢驗。

本月三日經獸醫所確診感染H5N1亞型高病原禽流感病毒，動防所四日赴該場執行撲殺作業，現場撲殺七萬八千一百八十隻鵪鶉，包括種禽六千三百隻、產蛋鵪鶉四萬九千九百七十七隻、一日齡鵪鶉兩萬一千九百零三隻，並督導業者完成場區清潔消毒，對相關聯場回溯追蹤，降低疫情傳播風險。

動防所啟動該場半徑一公里內周圍養禽場監測採樣工作、周邊半徑三公里訪視輔導，訪查轄內禽場有無可疑病例，以確認周圍場家禽健康情形及有無病毒活動，並持續加強高風險養禽鄉鎮養禽場環境消毒。

農業處長李永文表示，每年三月至十月雖為禽流感好發季節，但其餘月份仍會有零星禽流感案例爆發，養禽業者若發現異常症狀，應盡速通報動物防疫所，未通報者，依據「動物傳染病防治條例」規定撲殺動物不予補償，且另處五萬元以上一百萬元以下罰鍰。

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