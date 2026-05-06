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    首頁 > 生活

    科技校院繁星放榜 錄取率59.8%

    2026/05/06 05:30 記者楊綿傑／台北報導
    115學年度科技校院繁星放榜，錄取率59.8%。圖為招生考試情境。（記者楊綿傑攝）

    115學年度科技校院繁星放榜，錄取率59.8%。圖為招生考試情境。（記者楊綿傑攝）

    一一五學年度科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學招生昨放榜，今年計有四十七所科技校院和兩所大學，提供招生名額二四一四名；今年報考技高綜高學校計二五八校，報名人數三二四二名，錄取人數為一九三八名，總體錄取率為五十九．八％。

    錄取人數1938名

    據技專校院招生委員會聯合會資料，今年完成上網選填登記就讀志願序並確定送出者共三〇九三名，志願數計兩萬九七八二個，每人平均志願數為九．六個；經由科技校院繁星計畫聯合推薦甄選委員會辦理志願統一分發後，計錄取國立科技校院至少有一名之技高綜高學校數比率達九十八．一％；錄取生前五個志願錄取學校的比率達七十四．六％以上。

    技專校院招生委員會聯合會主任任貽均提醒，考生對分發結果如有疑義，須於今日中午十二時前，以傳真方式提出複查申請。分發錄取之錄取生，無論放棄與否，一概不得參加今年四技二專甄選入學招生。

    分發後不得參加甄選

    欲參加今年四技二專技優甄審入學招生、日間部聯合登記分發入學招生，須於十二日中午十二時前傳真「放棄錄取資格聲明書」至錄取學校，且以電話確定錄取學校已收到傳真，才算完成放棄程序。

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