近10年同期新高／一月大男嬰染腦脊髓膜炎 今年第7例

林詠青（右）說明，流行性腦脊髓膜炎主要透過飛沫與密切接觸傳播。（記者侯家瑜攝）

國內新增二例流行性腦脊髓膜炎確定病例，今年累計已達七例，為近十年同期新高，其中更出現一名僅一個月大男嬰個案，引發關注。醫師提醒，嬰兒症狀不典型，嚴重致死率最高可達四成，應提高警覺及早就醫。

疾管署防疫醫師林詠青說明，首例為南部一個月大男嬰，為近十年最年幼的個案，四月十七日出現食慾不振與哭鬧，隔日發燒就醫並收治加護病房，檢驗確診感染奈瑟氏腦膜炎雙球菌，目前病況穩定。衛生單位已匡列四位同住家人並完成預防性投藥，產後護理之家接觸者監測至四月廿九日，均未出現疑似症狀。

請繼續往下閱讀...

第二例為中部卅多歲男性，四月廿六日起出現發燒、咳嗽及雙側下肢疼痛，兩天後因胸悶、呼吸困難就醫，診斷為敗血症並檢出腦膜炎雙球菌，後續確診流行性腦脊髓膜炎，目前病況穩定。

嚴重致死率最高達4成

林詠青指出，流行性腦脊髓膜炎主要透過飛沫或接觸感染者鼻腔、喉嚨分泌物傳播，需長時間密切接觸才易感染，如親吻或共用餐具等。一般健康者中約有五％至十％為無症狀帶菌者，但僅不到一％會發展為侵襲性疾病。

他表示，潛伏期約二至十天，常見症狀包括發燒、劇烈頭痛、頸部僵硬、噁心、嘔吐及出血性皮疹，嚴重恐引發肺炎、敗血症或腦膜炎，甚至休克死亡，致死率最高可達四成，須及早使用抗生素治療。高風險族群包括一歲以下嬰兒、密集居住者及免疫低下者。

他提醒，一歲以下嬰兒症狀常不典型，可能僅出現發燒、嘔吐、躁動不安或哭鬧、不易餵食，甚至囟門突出，卻未必有頸部僵硬，容易被忽略。

疾管署提醒，民眾應避免長時間處於擁擠或通風不良環境，並落實手部及呼吸道衛生。照顧新生兒時，若有呼吸道症狀應避免接觸，必要時佩戴口罩並確實洗手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法