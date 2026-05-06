三班護病比入法 衛福部拚5月12日前預告／護理人員上街 盼有明確時程、具體條文、實質配套

昨日上千名護理人員冒雨前往衛福部抗議，要求三班護病比盡速入法。（記者林志怡攝）

基層護理人力近年嚴重流失，護理界期盼的三班護病比卻遲遲沒能入法，昨日上千名護理人員冒雨前往衛福部抗議，衛福部長石崇良與相關團體代表會面後指出，將依照二〇二四年三月公告的標準規劃，並設二年緩衝期，力拚五月十二日護理師節前預告、最快七月下旬公告。

三班護病比入法討論數年，衛福部已在二〇二四年三月一日公告三班護病比標準，各級醫院的白班、小夜班、大夜班分別落在一：六至一比十、一比九至一比十三、一比十一至一比十五。

請繼續往下閱讀...

近期衛福部啟動三班護病比入法程序，但因醫界團體提出三班護病比應以「全年全班」為均值基準計算、對「不可抗力」導致短期人力波動的情況提供合理緩衝期等訴求，引爆護理界怒火，擔憂三班護病比最終演變成「口頭支持、實質稀釋」的局面。

昨日上千名護理人員包圍衛福部，要求衛福部於五月廿日前，依照二〇二四年三月公告的三班護病比標準入法，並建立具約束力的執行機制。

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳指出，二〇二五年經濟合作暨發展組織（OECD）報告顯示，我國每千人口病床數達到七．二九床，遠高於OECD平均的四・三床，病床密度達到歐美的二．五倍，顯示我國並不缺床位，缺的是留得住的人力。

12萬護理人員流失 執業率僅60％

陳玉鳳怒批，我國護理人員的執業率目前僅六十％，高達十二萬名護理人力因執業環境惡劣而流失。三班護病比遲遲沒能入法，護理師每額外增加一位病人的照護負荷，病人住院死亡風險將上升七％至十四％，嚴重威脅病安。

中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長陳麗琴則強調，三班護病比入法作業已經延宕二年，護理人員能不能留下來的關鍵是三班護病比入法的明確時程、具體條文與實質配套。

依2024公告標準規劃 設2年緩衝期

衛福部由護理及健康照護司司長蔡淑鳳昨日接下陳情書，石崇良則於會後與相關團體代表會面。石崇良承諾，會即刻啟動修法程序，擬修訂「醫療機構設置標準」第十二條之一，將原本「全日護病比」規範修正為「三班護病比」，依照二〇二四年三月公告的標準規劃，並設有二年緩衝期。

石崇良表示，衛福部將於五月八日召開會議，邀集相關團體討論，力拚五月十二日護理師節前預告草案內容。

三班護病比標準

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法