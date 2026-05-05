竹市果菜市場遷建案有進展？ 綠議員參選人批連地點都沒確定

將參選下屆竹市東區議員的民進黨籍水源里長曾翰揚表示，新竹市長高虹安三年前去台中市參觀果菜市場，說要推動竹市果菜市場遷建計畫，如今三年多過去，遷建案仍只是形式上辦共識凝聚說明會，連遷建地點都未確定；對此，新竹市政府表示，選址已納入「頭前溪沿岸地區都市計畫」草案，並規劃在都市計畫主要幹道周邊，初步估算建築成本約廿五億元。

市府︰選址納入頭前溪都計案草案

曾翰揚表示，市府說果菜市場遷建案要等都市計畫變更，仍只停留在簡報階段。蔬果公會幹部認為，如果未來只是換一個地方，卻無法改善腹地不足、動線混亂、交通壅塞等長期問題，那遷建的效益勢必會打折。

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他認為，市府所提的簡報規劃，除有都市計畫變更，基地面積與形狀是否影響使用效率？是否緊鄰主要幹道？整體動線與交通承載能力是否充足等？都關係到未來市場能否順利運作。但攤商得不到市府具體的回應，讓攤商留下更多疑問。

市府表示，選址部分，已納入「頭前溪沿岸地區都市計畫」草案範圍，並規劃設置於未來都市計畫主要幹道周邊，兼顧鄰近國道及快速道路交通條件，初步估算建築成本約廿五億元，遷建案將配合都市計畫審議、用地取得及整體開發等程序推動。

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