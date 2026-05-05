桃園兒美館邀野餐看戲 5/18免費入館

敦青舞蹈團帶來《魔鏡魔鏡告訴我》。（桃園市立美術館提供）

桃園市兒童美術館將於五月十六、十七日在戶外草地舉辦「藝起野！」親子藝術活動，邀請民眾走進以自然為舞台的戶外空間，參與一系列適合親子共遊的多元體驗內容，在綠意中感受藝術與生活的緊密連結，打造別具特色的城市文化風景。

桃園市立美術館館長林詠能表示，「「藝起野！」以「野餐×表演藝術×美術館戶外草地」為主軸，於兒童美術館戶外草地，安排繪本音樂說故事、舞蹈結合戲劇的跨域演出及兩齣偶戲作品，邀請不想睡遊戲社、滋滋音樂故事屋、敦青舞蹈團、慢島劇團分別演出《冬冬的第一次飛行》、 《小水滴環遊世界》、《魔鏡魔鏡告訴我》、《妮妮的小秘密》，讓民眾在輕鬆的野餐氛圍中，共享親子藝術盛會。

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林詠能說，今年國際博物館日主題「博物館聯結歧異的世界：對話、諒解、包容」，與「藝起野！」三大核心精神深度呼應，十八日當天，兒童美術館與橫山書法藝術館開放民眾免費入場參觀。兒童美術館當期展出「小旅人．大旅程」，橫山書法藝術館則推出「躲貓貓：王意淳書法創作展」，邀請民眾感受藝術之美。

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