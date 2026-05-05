為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園兒美館邀野餐看戲 5/18免費入館

    2026/05/05 05:30 記者李容萍／桃園報導
    敦青舞蹈團帶來《魔鏡魔鏡告訴我》。（桃園市立美術館提供）

    敦青舞蹈團帶來《魔鏡魔鏡告訴我》。（桃園市立美術館提供）

    桃園市兒童美術館將於五月十六、十七日在戶外草地舉辦「藝起野！」親子藝術活動，邀請民眾走進以自然為舞台的戶外空間，參與一系列適合親子共遊的多元體驗內容，在綠意中感受藝術與生活的緊密連結，打造別具特色的城市文化風景。

    桃園市立美術館館長林詠能表示，「「藝起野！」以「野餐×表演藝術×美術館戶外草地」為主軸，於兒童美術館戶外草地，安排繪本音樂說故事、舞蹈結合戲劇的跨域演出及兩齣偶戲作品，邀請不想睡遊戲社、滋滋音樂故事屋、敦青舞蹈團、慢島劇團分別演出《冬冬的第一次飛行》、 《小水滴環遊世界》、《魔鏡魔鏡告訴我》、《妮妮的小秘密》，讓民眾在輕鬆的野餐氛圍中，共享親子藝術盛會。

    林詠能說，今年國際博物館日主題「博物館聯結歧異的世界：對話、諒解、包容」，與「藝起野！」三大核心精神深度呼應，十八日當天，兒童美術館與橫山書法藝術館開放民眾免費入場參觀。兒童美術館當期展出「小旅人．大旅程」，橫山書法藝術館則推出「躲貓貓：王意淳書法創作展」，邀請民眾感受藝術之美。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播